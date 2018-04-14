Melikgazi'de Atık Yağ Toplama Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi tarafından başlatılan işletme ve hanelerden atık yağ toplama kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, atık yağların toplanılması için başlatılan kampanyaya vatandaşların ilgisi yoğun.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre bulaşık deterjanı kampanyasına ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm tamamen eğitim odaklı bir olgudur. Halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme de ne kadar başarılıysanız o derece atıkları verimli bir şekilde toplarsınız. Bu nedenle, Melikgazi Belediyesi olarak atıkların toplanılmasında eğitime büyük önem veriyoruz. Yıllar itibariyle atık yağ toplamada büyük artış göstermektedir. Bu bilinçlendirmeyi kampanyalarla desteklemek istiyoruz. 1 Nisan 2018 gününden itibaren 5 litre atık yağ biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı vermeye başladık. Sadece 10 gün içinde 475 litre yağ toplandı."