Melikgazi'de Arsa İhalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti belediyeye ait olan işyeri, ticaret ve konut arsaları ile özel okul arsasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. ve 45. maddelerine istinaden ihale ile satışa sunulduğunu bildirdi.

Mülkiyeti belediye ait olan atıl durumdaki arsaların satışı ile hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlandığı gibi belediye bütçesine de ek gelir elde edildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "İşyeri, ticaret ve konut arsaları ile bir özel okul arsasını yine şeffaf ve herkese açık bir şekilde gerçekleştirdik. Bu satışlar ile müteahhitler ve kooperatifler için iyi bir fırsat oluşturuyoruz. Özel okul arsası ile eğitim girişimcilerine bir imkan sağladık. Erenköy semtindeki okul arsamıza 9 firma teklif verdi. Bugün yapılan ihalede 9 taşınmazın 3 satışı gerçekleştirildi ve 6 mülkün satışı ise pazarlığa bırakıldı. Elde edilen 9 milyon 600 bin liralık gelir, ilçe halkına hizmet olarak geri dönecek. Arsaları alanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - KAYSERİ