Melikgazi'de 81 kentsel dönüşüm dairesi satışa çıktı Melikgazi Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 81 daire satışa çıktı.

Melikgazi Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 81 daire satışa çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükali ve Anbar mahallelerindeki dairelerin ihalesi yarın saat 15.00'te belediyenin açık otoparkında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları ihaleye katılmaya davet etti.

Dairelerin 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandığını belirten Palancıoğlu, "Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 180 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Daireler en düşük 160 bin, en yüksek ise 300 bin liradan satışa sunulacak. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Rabbim daireleri alacak vatandaşlarımıza evlerinde sağlık ve huzur içinde oturmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA