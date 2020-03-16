Melikgazi'de 81 kentsel dönüşüm dairesi satışa çıktı Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar mahallelerindeki 81 kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı.

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar mahallelerindeki 81 kentsel dönüşüm dairesini satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, satışa çıkarılan dairelerin ihalesi 01 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak.

Vatandaşların uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ile ev sahibi olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan dairelerimiz oldukça makul ve cazip fiyatlara satışa çıktı. Herkes ev sahibi olsun diye satışa çıkardığımız dairelerimiz oldukça uygun. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine aynı mahallelerde sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacaktır. İhale ile ilgili detaylı bilgileri www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenebilirsiniz."

Kaynak: AA