Melikgazi'de 60 tesisin bakım ve onarımı yapılacak

10.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:49

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan sosyal, spor ve kültür tesisleri, kapalı ve açık semt pazaryerleri, zabıta denetim binaları, mesleki kurs merkezleri, park bakım evleri, düğün salonları gibi binalarda genel ve çok yönlü bakım ve onarım yapacak.



Kamu tesislerin zaman içerisinde yıprandığını ve yoğun kullanımdan dolayı deforme olan bölümlerin oluştuğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:



"Belediye olarak kamu tesisleri 7 gün halka açık olarak hizmet vermektedir. Belediyeye ait birçok tesis sabah saat 08.00 ile akşam 22.00 arası hizmet vermekte. Bu yoğun hizmet saatinde tesislerin bakım ve onarıma ihtiyacı olmaktadır. Bakım ve onarım yanında eski binalarda ısıya duyarlı dış yalıtım ve boyama çalışması da yapılacak. Böylece birçok tesiste birlik ve bütünlük sağlanacak. Yapılan bakım ve onarımlar sayesinde daha nitelikli ve nezih ortamlarda hizmet verilecek. Hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA