Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı yapılacak
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Bahçelievler, Melikgazi, Tınaztepe, Sakarya, Güncel

Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sakarya, Tınaztepe ve Bahçelievler mahallelerine 3 sağlık ocağı yapılacağını bildirdi.

08.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:06
Melikgazi'de 3 mahalleye 3 yeni sağlık ocağı yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Sakarya, Tınaztepe ve Bahçelievler mahallelerine 3 sağlık ocağı yapılacağını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile Melikgazi ilçesindeki sağlık yatırımlarını masaya yatırdıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak sağlık konusunda vatandaşları rahatlatmak için aile sağlık merkezi, 112 acil sağlık merkezi ihtiyacı olan alanları belirlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bir hayırseverimiz ile yapacağımız sağlık ocağımız var. Yine bir hayırseverimizle yapacağımız ikinci bir sağlık projemiz var. Üçüncü bir projemizde sağlık müdürlüğümüz tarafından Bakanlık vasıtasıyla yapılacak proje. Sakarya, Tınaztepe ve Bahçelievler mahallelerinde 3 farklı sağlık ocağının temelini atacağız. Tüm sağlık çalışanlarımıza halk sağlığına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hayırseverlerimizle beraber vatandaşlarımızı rahatlatmak için en güzel hizmetlerimiz devam edecek."

Kaynak: AA

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