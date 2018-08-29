Melikgazi'de 2 Blokta 92 Daire ve 6 Dükkan İhalesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazımkarabekir Mahallesinde 2 blokta 92 daire ile 6 dükkan yapımının kat karşılığı için ihalesinin yapıldığını söyledi.

Anbar, Küçükali ve Kazımkarabekir semtlerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat ihalelerinin devam ettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihaleler devam etmektedir. İhaleyi alan firmaların inşaatları hızla devam ediyor. Bugün de 2 blokta toplam 92 daire ile dükkanların ihalesi yapıldı. Hak sahiplerine verilecek daireler ile Kazımkarabekir'in planlı, modern ve gelişerek değişimi gerçekleşmiş olacaktır. Belediye olarak sadece bina yenilemesi değil, bizler mahallenin tamamında yenileme yapıyoruz. Caddeleri, otoparkları, yeşil alanları, çocuk oyun alanları ile yeni mekanlar oluşturuyoruz" dedi.

Melikgazi'nin geliştiğini, güzelleştiğini, kentsel dönüşümde çalışmaların da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden dairelerin zamanında teslim edileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ