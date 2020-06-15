Melikgazi'de 169 okul sınav öncesi dezenfekte edilecek Melikgazi Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan 169 okul sınav öncesi dezenfekte edilecek.

Melikgazi Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde bulunan 169 okul sınav öncesi dezenfekte edilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 20 Haziran'da Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacağını hatırlatarak okullarda temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Sınav günü öğrencilerin ve ailelerin gönlünün rahat olması için bütün okulların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlendiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın başladığı günden bu yana belediye olarak aralıksız dezenfekte çalışmalarımız devam etti. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan LGS ve YKS öncesinde biz de üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde sınav yapılacak 169 okulda dezenfektan çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Yapılan dezenfekte çalışmaları sınav gününe kadar devam edecek."

Kaynak: AA