Melikgazi'de 141 Noktada Çalışma Var

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2018 yılı içinde Fen İşleri, Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Park Bahçeler ve Kültür ile Destek hizmetleri Müdürlüklerince yapılan 172 ihale sonucunda şehrin 141 ayrı noktasında çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

81 mahallenin her birinde park, bahçe, yol, asfalt ve yapım şefliklerince yapılan bu çalışmalar ile ilçenin şantiye alanına döndüğünü belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, sosyal ve spor tesisleri, okul inşaatı ile spor sahaları, okullara kapalı spor salonu, kentsel dönüşüm binaların, mahalleler de dış cephe yenilenmesi gibi çalışmaların devam ettiğini belirtti.

2018 yılı bütçesi sadece alt yapı, yol açılması ve bina ve tesis yapımı için 292 milyon lira ödenek ayrıldığını ancak bunun yanında kamulaştırma, asfalt ve mıcır alımı gibi giderlerin olmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi Belediyesi olarak planlı bir çalışma ile alt yapı yatırımcı müdürlükleri ve ilgili şeflikler ile toplantı yapıyoruz. Bu toplantılarda durum değerlendirmesi, çalışmaların son durumu ve gelişimini takip ediyoruz. Şehrin merkez semtlerinde hangi hizmet var ise en köşedeki semtte de aynı hizmet ve yatırım vardır. Kentleşme politikamızda çok merkezli şehir planlıyoruz. Belediyenin birçok hizmetini semtlere ulaştırarak şehir merkezinde yükü azaltıyoruz. Meslek edindirme, nikah işlemleri, denetim gibi hizmetler semtlere dağılmış durumdadır. Dolayısıyla bu tür kentleşme çalışmalarımız 'Kayseri Modeli' olarak bilinmektedir. Birçok uygulamada başarılı olan projelerimiz örnek alınmaktadır."

Başkan Büyükkılıç, 2018 yılının ilk 7 ayında 172 ihalenin yapıldığını ve 12 ihalenin ise önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bugün itibari ile şu an 141 noktada yatırım gerçekleştirildiği sözlerine ekledi. - KAYSERİ