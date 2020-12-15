"Melikgazi'de sağlık için sende pedalla"
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"Melikgazi'de sağlık için sende pedalla"

15.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:15

İnsanların hem sağlık hem de çevre için bisiklet kullanımına yöneldiği günümüzde bisiklet kullanımının daha da artması için çalışan Melikgazi Belediyesi, ilçeye yeni bisiklet yolları kazandırıyor.

İnsanların hem sağlık hem de çevre için bisiklet kullanımına yöneldiği günümüzde bisiklet kullanımının daha da artması için çalışan Melikgazi Belediyesi, ilçeye yeni bisiklet yolları kazandırıyor.

İlçenin muhtelif yerlerine Avrupa standartlarına uygun bisiklet yolu kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tüm mahallelere dokunarak farklı yaşam alanları yapmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karakabekir mahallesinde toplamda 8 kilometre bisiklet yolu yaptık. '80 günde 80 park' projemiz içinde ise parklarımızın içinde 2,5 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışıyor, yeni yaptığımız uygun yollara bisiklet yolları da yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde toplu taşımada oluşabilecek sağlık riski nedeniyle bisikletle seyahat etmek son derece önem kazandı. Vatandaşlarımızın gerçekten doğayla iç içe daha sağlıklı yaşam tarzına ulaşmalarını sağlamak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Bisiklet yollarını yapmak yetmiyor, bisiklet alışkanlığını da kazandırmak gerekiyor. Sağlık açısından uzmanların tavsiye ettiği bisiklet, çağımızın hastalığı olan obezite içinde önemli bir spor. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem trafik akışı normal seyrinde devam edecek hem de ulaşım için bisiklet tercih eden hemşehrilerimiz bisiklet yollarından rahatça seyredebilecek." diye konuştu. - KAYSERİ

'Melikgazi'de sağlık için sende pedalla'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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