Melikgazi BESK galibiyet seriye devam etti

KAYSERİ (İHA) - 2021-2022 Sezonu Ampute Futbol 1. Ligi'ndeki Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyesi BESK, deplasmanda Olimpik Yeteneklerspor'u 3-1 mağlup etti.

Ampute Futbol 1. Ligi 7. haftasında Mersin deplasmanında Olimpik Yetenekler Spor Kulübü kulübü ile karşılaşan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Hava şartlarının ağır olduğu ve yağışlı bir ortamda maçın başından sonuna kadar üstünlüğü koruyarak sahadan galibiyetle ayrılan Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü As Başkanı Kerim Sağır, "Biz tüm kadromuzla Süper Lige kitlendik. Sezon başında başta Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkana ve tüm izleyenlerimize bu sözü vermiştik. İlk yarıda bu haftada kayıpla kapatıp haftaya averajla önümüzde olan rakibimiz ile evimizde karşılaşacağız. İnşallah o maçta da elimizden geleni yapacağız ve ilk yarıyı lider kapatmak istiyoruz. Elbette sonuç olarak elde ettiğimiz bu galibiyetler bizi mutlu ediyor ancak masraflarımızın geçen sezona göre en az iki katına çıkması endişe de veriyor. İnşallah yönetim kurulu olarak yapılan görüşmeler şehrimizde sonuç verir ve her anlamda Süper Lige hazır oluruz" dedi. - KAYSERİ