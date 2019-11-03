Melikgazi Belediyespor - Ürgüp Spor: 3-0
SALON: OSB Teknik KolejiHAKEMLER: Cihan Demir, İbrahim ArasMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mehrali Duman, Yusuf Afşar, Selçuk Kılınç, Davut Şahin, Hasan Sonuç, Muharrem Poletdemir, Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ahmet İğret, M.
03.11.2019 17:13
SALON: OSB Teknik Koleji
HAKEMLER: Cihan Demir, İbrahim ArasMELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mehrali Duman, Yusuf Afşar, Selçuk Kılınç, Davut Şahin, Hasan Sonuç, Muharrem Poletdemir, Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ahmet İğret, M. Emin Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir, Hazar GencelÜRGÜPSPOR: İbrahim Çadır, Sinan Yılmaz, Hakan Göğtepe, Ahmet Zümrüt, Bilal Demiröz, Alper Türkay, Mikail Osman Doğu, Samet Ağıllı, Alper Türkay, Keremhan Bozdemir, Altay DemirkulaSETLER: 3-0 (27-25, 25-21, 25-19)
SÜRE: 84 dakika (30, 24, 30)
Türkiye Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 3'üncü Grup'ta yer alan Melikgazi Belediyespor, evinde Ürgüpspor'u 3-0'lık sonuçla yendi.
Kaynak: DHA