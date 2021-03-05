Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi

05.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:55
Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi

Pazar günü oynanacak 1. Erkekler Voleybol ligine dahil Melikgazi Belediyespor-Milas Belediyespor karşılaşması konuk takımda çıkan Covit-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Pazar günü oynanacak 1. Erkekler Voleybol ligine dahil Melikgazi Belediyespor-Milas Belediyespor karşılaşması konuk takımda çıkan Covit-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Erteleme ile ilgili resmi yazı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından iki kulübün yanısıra Kayseri ve Muğla Gençlik ve Spor il müdürlüklerine gönderildi. Yazıda,"İlgi yazılarımız ile programı gönderilen aşağıdaki 1.Erkekler Voleybol Ligi müsabakası, Milas Belediye takımındaki covid-19 pozitif vakalar nedeniyle TEHİR edilmiştir." denildi. Milas Belediyespor'un Melikgazi ile Kayseri'de oynayacağı maçın yanı sıra Saint Joseph takımı ile oynayacağı maçında ertelendiği duyuruldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lady Gaga Sezen Aksu Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mustafa Er Arda Turan Metin Oktay Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyespor'un Milas maçı ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:58:44. #1.14#
title