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Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç Silifke İdmanyurdu'na konuk olacak.

22.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:50
Melikgazi Belediyespor Silifke'ye konuk olacak

Belediyespor Takımı ligin 6.haftasında deplasmanda Kılıç İdmanyurdu'na konuk olacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Erkekler 3.Grupta namağlup yoluna devam eden Melikgazi Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Kılıç Silifke İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak 14 puanla zirvede yer alan Melikgazi Belediyespor çıkışını sürdürmek istiyor. En yakın rakibine 5 puan fark atan Melikgazi Belediyespor her maçını kazanarak sezon sonu mutlu sona ulaşmanın hesabını yapıyor. Rakibi Kılıç Silifke İdmanyurdu ise ligde 5 puanla 7.sırada yer alıyor. Mersin Silifke Salonunda oynanacak olan Kılıç Silifke İdmanyurdu-Melikgazi Belediyespor maç saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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