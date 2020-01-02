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Melikgazi Belediyespor, Pema Kolejini konuk edecek

Melikgazi Belediyespor ligin 11.haftasında Pazar günü evinde Pema Koleji ile karşı karşıya gelecek.

02.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:59
Melikgazi Belediyespor, Pema Kolejini konuk edecek

Belediyespor ligin 11.haftasında Pazar günü evinde Pema Koleji ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor Pazar günü oynayacağı Pema Koleji maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve yoluna kayıpsız devam eden Melikgazi Belediyespor adım adım şampiyonluğa yürüyor. Ligde geride kalan 10.hafta sonunda oynadığı 9 maçını tamamen kazanan Melikgazi Belediyespor topladığı 26 puanla zirvede yer alıyor.


Pazar günü Atatürk Salonunda oynanacak olan Melikgazi Belediyespor-Pema Koleji maçı saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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