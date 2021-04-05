Melikgazi Belediyespor küme düştü

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 2020-2021 sezonunda 2.Lige düştü.

Melikgazi Belediyespor Erkek Voleybol takımı 2020-2021 sezonunda 2.Lige düştü.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor küme düştü.

Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta İzmir ekibi Saint Joseph takımına 3-0 mağlup olarak küme düştü. Melikgazi Belediyespor 1.Lig'de bu sezon oynadığı 22 maçta 5 galibiyet ve 17 mağlubiyet alırken 16 puan topladı ve ligi 11.sırada tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı