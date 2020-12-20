Melikgazi Belediyespor evinde mağlup oldu
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Melikgazi Belediyespor evinde mağlup oldu

20.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:35
Melikgazi Belediyespor evinde mağlup oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ligin 11. Hafta maçında Saint Joseph'e 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Voleybol 1.Lig A Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, kendi sahasında oynadığı ligin 11. Hafta maçında Saint Joseph'e 3-1 mağlup oldu.

Ligde sadece 2 galibiyet alabilen ve istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda oynadığı maçta Saint Joseph'e 3-1 yenildi. Setler 22-25, 20-25, 25-19, 23-25'lik sonuçlar ile konuk ekibin lehine sonuçlanırken, Kayseri ekibi böylece ligde 9. yenilgisini alarak galibiyet hasretini sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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