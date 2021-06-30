Melikgazi Belediyespor Drone Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılacak
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Melikgazi Belediyespor Drone Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Melikgazi Belediyespor Drone Takımı Türkiye Şampiyonası'na katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3-4 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek olan Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabına Melikgazi Belediyespor drone takımını temsilen Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcusu İsmail Duran katılacak.

3-4 Temmuz'da Elazığ'da düzenlenecek olan Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabına Melikgazi Belediyespor drone takımını temsilen Melikgazi Belediyespor Kulübü sporcusu İsmail Duran katılacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilecek yarışlara 32 sporcu katılacak. Yarışlara katılabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan insansız hava araçları lisansına sahip olma şartı aranıyor. Bu kapsamda şampiyonaya Melikgazi Belediyespor drone takımımızı temsilen Melikgazi Belediyespor Kulübümüzün sporcusu İsmail Duran katılacak. Şampiyona 3-4 Temmuz tarihleri arasında Elazığ'da yapılacak. 1. etapta başarılı olan sporcular 7-8 ağustos tarihinde Bergama'da yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak. Sporcumuz İsmail Duran'a ve şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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