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Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü

Melikgazi Belediyespor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Konya ekibi Gezlevi Spor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.

28.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:13
Melikgazi Belediyespor deplasmandan galibiyetle döndü

Belediyespor, ligin 9.haftasında deplasmanda oynadığı maçta ekibi Gezlevi 'u set vermeden 3-0 mağlup ederek namağlup yoluna devam ediyor.


Türkiye Voleybol Erkekler 2.Lig 3.Grupta liderlik koltuğunda oturan Melikgazi Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta rakibi Konya Gezlevi 'u mağlup ederek 1.Lig yolunda emin adımlar ilerliyor.


Konya Salonunda oynanan karşılaşmada rakibini ilk seti 25-20 ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-18 kazanan Melikgazi Belediyespor sahadan net bir sonuçla ayrılarak 'ye galibiyetle döndü.


Maç sonu büyük bir sevinç yaşayan Melikgazi Belediyespor galibiyeti doyasıya kutladı.


Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay yatığı açıklamada, "9'da 9 yaparak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Misafirperverliği için Konya Bozkır halkına ve Gezlevi Spor Kulübü antrenörü Ramazan hocaya teşekkür ederim Hedefimiz 1. Lig. İnşallah sezon sonu ulaşacağız. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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