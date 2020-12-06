Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu
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Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

06.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:03
Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Türkiye Birinci Erkekler Voleybol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Ligde bu sezon bir türlü istediğini bulamayan Melikgazi Belediyespor, ligde oynadığı 9. maçında deplasmanda Jeopark Kula Belediyespa'a toplamda 81 dakika süren mücadelede 3-0 mağlup oldu. Evsahibi takım setleri 26-24, 25-15 ve 25-22 kazanırken, 6. galibiyetine imza attı. Melikgazi Belediyespor ise bu sezon 2 galibiyet alırken, 7. kez salondan mağlubiyet ile ayrılmış oldu. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyespor deplasmanda mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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