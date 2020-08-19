Melikgazi Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig takımlarından Melikgazi Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu 1'inci Lig takımlarından Melikgazi Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

TVF Voleybol 1'Lig A Grubu'nda yer alan Melikgazi Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını haftanın 6 günü yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Karşılaşmalar için fikstür belli oldu. 1. Lig erkekler kategorisinde mücadele edecek olan voleybol A takımımızın grubu belli oldu. Büyük başarılara imza atan voleybol takımımız hem kondisyon hem de teknik antrenmanlarını sürdürüyor. Takımımız gayet istikralı bir şekilde kazanmaya odaklandı. A grubunda yer alan takım ilk maçını 10 Ekim Cumartesi günü Konya'da Büyükşehir Belediyespor ile yapacak" diye konuştu.

Sezona fırtına gibi girmek istediklerini söyleyen antrenör Kadir Aydın ise "Kondisyon antrenmanları devam ediyor. Teknik antrenmanlara ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA