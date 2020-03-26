SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı" - Spor
Eskişehir, Melikgazi, voleybol, Türkiye, Spor

Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı"

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Hedefimize çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" dedi.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:22
Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay:

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay, "Hedefimize çok yaklaşmıştık ama maalesef olmadı" dedi.

Türkiye Voleybol 2. Lig 3. Gruptan lider olarak çıkan ve ardından yarı final grubundan çıkarak adını son 8 takım arasında yazdıran Melikgazi Belediyespor Voleybol takımı 1. Lig hedefine ulaşamadı. Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, "Bu yıl geçen seneye göre 2 takviye yaparak biri pasör, biri köşe olmak üzere lige çok iyi bir hazırlık devresi ile başladık. Takımımız ligi 15 galibiyet 1 mağlubiyet ve 44 puanla grubu 1. bitirmiş ve Türkiye 'de adını ilk 16 takım arasına yazmıştır. Daha sonra Eskişehir'de yapılan yarı final maçlarına katıldık. Burada başarılı olarak adımızı finallere yazdırmayı bir kez daha başardık. Türkiye 'de ilk 8 takım arasına giren takımımız ile Eskişehir'de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bizlerin en büyük destekçisi Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na, final maçlarına Eskişehir'e kadar gelip bizi her zaman ve şartta destekleyen Kulüp Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkan yardımcısı Yakup Yüksel'e yöneticilerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Spor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı Spor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Christian Wood tamamen iyileşti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime...
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Bize göre ligler bitmiştir
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Asamoah'ın transferi için harekete geçti
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Serra Yılmaz Chloe Loughnan
Spor Falcao Sergen Yalçın Servet Yazıcı Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay: "1. Lige yaklaşmıştık ama olmadı" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:30:18. #1.14#
title