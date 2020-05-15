Melikgazi Belediyesinin yol çalışmaları devam ediyor Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi'nde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi'nde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gesi Mahallesi'nde 1 kilometrelik ara ve dar sokaklarda kilitli parke çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her mahallenin ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını aktaran Palancıoğlu, "Gesi'de ihtiyaçlar vardı. Bu ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. 1 kilometreye yakın alanda kilit parke çalışması yaptık. Vatandaşlarımız evlerine, bağlarına giderken çok daha rahat ve konforlu ulaşım yapacak. Yeni yolların hayırlı olmasını dilerim. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA