Melikgazi Belediyesinin "Taşların İzinde Kayseri" kitabı tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hazırladığı "Taşların İzinde Kayseri" kitabının tanıtımı yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, tiyatro salonunda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde, belediye olarak bu tür faaliyetlerin içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye olarak 3 kitap çalışması yaptıklarını kaydeden Palancıoğlu, "İlki olan Taşların İzinde Kayseri eserini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fotoğraflar bir şehrin anatomisini göstermektedir. Bu eser ile Kayseri tarihini kısa süre gezintiye çıkıp, yenilenen şehir ve semtleri, yıkılan mahalleleri görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gazeteci Yusuf Yerli ile söyleşi gerçekleştirdi.???????

Araştırmacı yazar Tevfik Eraslan'ın katkılarıyla hazırlanan 640 sayfalık kitapta, Kayseri'nin 1880-1980 yılları arasındaki eski fotoğrafları ve bilgiler yer alıyor.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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