Melikgazi Belediyesinin Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesi tanıtıldı
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Melikgazi Belediyesinin Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesi tanıtıldı

Melikgazi Belediyesinin Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesi tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesini tanıttı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesini tanıttı.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Palancıoğlu, 730 metrekarelik bir alanı kaplayan, 10 metre yüksekliğinde 15 metre genişliğinde olan çift başlıklı kartal anıtıyla ilgili bilgi verdi.

Hem Selçuklu mimarisini gelecek kuşaklara aktarmak hem de kültür-sanat ve turizme katkı sağlamak için Selçuklu Meydanı ve Anıtı projesini hayata geçirmek istediklerini aktaran Palancıoğlu, Kayseri'nin bir Selçuklu kenti olduğunu belirtti.

Melikgazi'nin isminin de Selçuklulardan geldiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Selçuklu eserleri ile dolu bir ilçeye hizmet veriyoruz. Bu konuda bir Selçuklu Meydanı ve Anıtı yapalım istedik. Selçuklu denince akla, samimiyet, güven, mücadele ve mütevazılık geliyor. Selçuklu birçok değere sahip. Selçuklunun çift başlı kartalı hükümeti ve gücü temsil eden bir öge olarak ortaya çıkıyor. Bu projemize henüz onay verilmedi. Kamuoyu yoklaması yaptıktan sonra bu anıt ve meydan projemizi hayata geçireceğiz. 730 metrekarelik bir alanı kaplayan, 10 metre yüksekliğinde 15 metre genişliğinde olan anıtımızın etrafında geniş bir meydan altında bir toplanma alanı ve çevresinde fotoğraf çekilebilecek alanlar oluşacak. Özellikle Anıtın arkasında Erciyes Dağı olsun istiyoruz. Kayseri'yi temsil eden bir simge olması lazım. Selçuklu Anıtı'nın Kayseri'ye damga vurması lazım. Şehre gelen turisti bu alana çekmek istiyoruz."

Tanıtımın ardından Palancıoğlu, gazetecilerin ilçeye yönelik sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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