Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm daireleri yoğun ilgi gördü Melikgazi Belediyesince Küçükali ve Anbar mahallelerindeki 81 kentsel dönüşüm dairesi ihaleyle satıldı.

Melikgazi Belediyesince Küçükali ve Anbar mahallelerindeki 81 kentsel dönüşüm dairesi ihaleyle satıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık alanda düzenlenen ihale ile satılan dairelerden belediye bütçesine 23 milyon 420 bin lira katkı sağlandı.

İhale öncesi konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu, farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Palancıoğlu, "Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA