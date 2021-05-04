Melikgazi Belediyesinin kampanyaya bağışladığı 1000 kitap Cizre'ye yollandı
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Melikgazi Belediyesinin kampanyaya bağışladığı 1000 kitap Cizre'ye yollandı

Melikgazi Belediyesinin kampanyaya bağışladığı 1000 kitap Cizre'ye yollandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatının başlattığı "Kayseri'den Cizre'ye Kitap Kampanyası" kapsamında Melikgazi Belediyesinin teslim ettiği bin kitap, Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatının başlattığı "Kayseri'den Cizre'ye Kitap Kampanyası" kapsamında Melikgazi Belediyesinin teslim ettiği bin kitap, Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Cizre'ye gidecek kitapları özenle seçtiklerini ve eserlerin çok beğenileceğini belirtti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeş belediye çalışması kapsamında AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığımızın başlatmış olduğu kitap kampanyasına biz de destek olmuştuk. Bugün sözümüzü yerine getiriyoruz. 101 temel eserden oluşan 1000 kitabı Cizre'deki okullara hediye ediyoruz. Gelecek ve gençlerimiz bizim için önemli. Dolayısıyla gençlerin okuyup bilgileneceği, kültür ve edebiyat hayatlarına katkı sunan bu kitaplarımızdan güzel bir şekilde faydalanmalarını diliyorum. Rabbim gençlerimize güzel ve başarılı bir gelecek nasip etsin. Bu anlamlı kampanya için AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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