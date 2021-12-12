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Melikgazi Belediyesinin ampute takımında galibiyet sevinci

Melikgazi Belediyesinin ampute takımında galibiyet sevinci
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (BESK), evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT takımını 5-2 yendi.

ANTALYA (AA) - Ampute Futbol 1. Lig'de mücadele eden Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (BESK), evinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT takımını 5-2 yendi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya ekibiyle karşılaşan Melikgazi Belediyesi BESK, üstün bir oyun sergilediği karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da rakibine fırsat tanımayan ev sahibi ekip maçtan 5-2 galip ayrıldı.

Melikgazi Belediyesi BESK Başkanı Faruk Şahin, maçın ardından yaptığı açıklamada, istediklerini sahaya yansıttıklarını ve net bir skor elde ettiklerini belirtti.

Antalya ekibinin ligin güçlü takımlarından olduğunu kaydeden Şahin, "Onlara karşı net bir skor elde ederek ilk yarıdaki namağlup hedefimize bir adım daha yaklaştık. İnşallah bu şekilde devam ederek Süper Lig için gereken desteği de şehrimizden buluruz. Biz ve sporcularımız Kayseri'yi en güzel şekilde temsil ediyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Şehrimizin iş adamları ve ileri gelenleri de aynı şekilde üzerine düşeni yaparak takımlarına sahip çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.

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AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

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