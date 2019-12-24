Melikgazi Belediyesinin 2020 yılı yatırım toplantısı yapıldı

24.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:32

Melikgazi Belediyesi tarafından 2020 yılı yatırım toplantısı düzenledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu, 2020 yılında planlanan hizmet ve yatırımlar için birimlerle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Melikgazi, nüfus yoğunluğu açısından Kayseri'nin en büyük ilçelerinden. Şimdiden ilkbahar ve yaz mevsimi için yol ve kaldırım yapımı, bu yolların bakım ve onarımı ile alt yapıyla ilgili planlama çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle Kayserigaz, KASKİ, Telekom gibi alt yapı şirketleriyle 2020'nin planlarını konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha nitelikli hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA