Melikgazi Belediyesinden sokak hayvanlarına destek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin belirli alanlarına yiyecek bırakarak hasta ve bakıma muhtaç hayvanların sağlık bakımlarını yaptıklarını açıkladı.

Palancıoğlu, yapığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında yayınladığı genelge çerçevesinde, belediye olarak görev ile sorumluluklarını titizlikle ve öncelikle yerine getirdiklerini belirtti.

Kış şartlarının, insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini ve bunu göz önüne alarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta sevimli hayvan dostlarımızın yanındayız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, soğuk hava şartları nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçedeki yeşil alan, parklar ve tespit edilen muhtelif yerlere yem ve mama bıraktı. Sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapmaktayız. Bundan sonra da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürerek, sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca tam donanımlı hayvan ambulansımızla ekiplerimiz yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşuyorlar. Hasta ve yaralı hayvanları alıp Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettiriyoruz. Kış ayında trafik kazasına uğrayan hayvan sayısında artış oluyor. Sürücülerden bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız hasta ve kaza geçirmiş olan sokak hayvanları için 252 1333 nolu telefon numaramızı arayabilirler."

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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