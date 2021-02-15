Melikgazi Belediyesinden sağlığa destek
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Melikgazi Belediyesinden sağlığa destek

15.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:07
Melikgazi Belediyesinden sağlığa destek

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'ne mobilya desteği verecek.

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'ne mobilya desteği verecek.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Kayserili hayırseverler tarafından Türkiye'nin en modern Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi yaptırıldığını belirtti.

Belediye olarak da bu tür kurum ve kuruluşlara her türlü maddi ve manevi desteği verdiklerini aktaran Palancıoğlu, "Hastanenin mobilya tefrişatını yapacağız. Hastaneye daha önce de teras temeli yapımı, geçiş ve bağlantıyı sağlamak üzeri bir galeri yapmıştık. Ayrıca kapı montajları işinde de destek olacağız. Belediye olarak sağlığa ve sağlık yatırımlarımıza önem veriyoruz. İlçemizde ihtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirerek, 6 mahallede 6 aile sağlığı merkezi ve 112 Acil İstasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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