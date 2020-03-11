Melikgazi Belediyesinden personeline sürüş eğitimi Melikgazi Belediyesi personeline "Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi verildi.

Melikgazi Belediyesi personeline "Güvenli Sürüş Teknikleri" eğitimi verildi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen eğitime şoför ve operatör personel katıldı. Katılımcılar, araç fren sistemleri, takip mesafesi, hız sınırı, emniyet kemerinin önemi, kural ihlali ve riskli davranışlar, kavşaklarda geçiş hakkı ve kırmızı ışık ihlali, durma, cep telefonu kullanımı ve güvenli sürüş hakkında eğitim aldı.

Trafik eğitim programının sürüş kuralları, trafikte güvenlik açısından çok yararlı olacağını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu eğitimin amacının şoförlere taşıt kullanırken meydana gelebilecek muhtemel kaza türlerini göstermek, kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, kazaların hiç olmaması için neler yapmaları gerektiğini ve araçların nasıl güvenli şekilde kullanacaklarını bir kez daha hatırlatarak kaza yapmalarını önlemek olduğunu kaydetti.

Eğitimi veren polis memuru Teyfik Çakas ise Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, her yıl dünyada 1,2 milyon insanın trafik kazalarında öldüğü, 20 ile 50 milyon insanın ise yaralandığını kaydederek, "Ölümlerin yüzde 92'si az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanıyor. Güvenli bir trafik oluşturabilmek için 4 faktör önemli. Bunlar eğitim, altyapı, denetim ve acil yardım. Burada da istatistik verilere göre en önemli faktör eğitim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA