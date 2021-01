Melikgazi Belediyesinden pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Melikgazi Belediyesi, kapalı pazar yerindeki esnafa sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerindeki esnafa sabahın erken saatlerinde sıcak çorba ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, esnafa her türlü destek olduklarını belirtti.

Belediye olarak her zaman esnafa, vatandaşa, ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelere ayrı ayrı ulaşmaya gayret ettiklerini aktaran Palancıoğlu, "Her bir vatandaşımız bizim için kıymetli. Kış günlerinde bizler için tezgahını açan pazar esnafımıza sıcak çorba ikram edelim, içleri ısınsın istedik. Halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler dilerim. Sosyal belediyeciliğin getirmiş olduğu imkanları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sıcak çorba ikramı esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya