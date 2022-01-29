Melikgazi Belediyesinden öğrencilere yarıyıl tatili etkinliği

Melikgazi Belediyesi öğrencilerin yarıyıl tatilini farklı değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatili süresince belediyeye bağlı 2 tesiste öğrenciler, kültürel, sanatsal etkinlikler ve eğitsel atölyelerde bir araya gelecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, öğrenciler için hem eğitici hem eğlendiren etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız evde sıkılmasın diye birçok tesisimizde onlar için organizasyonlar hazırladık. Necip Fazıl Kısakürek ve Tınaztepe Sosyal Tesislerinde düzenlenecek etkinlikte workshoplar, maskot bando, zumba, mini konser, illüzyon, yoga, Hacivat ve Karagöz, kukla olacak. Tatili doyasıya yaşamanız için eğitici ve eğlenceli etkinlikler, konserler, bando takımları, tiyatro gibi etkinlikler ile tatil gibi tatil sizleri bekliyor. Yoğun bir ders döneminden sonra öğrencilerimiz gönüllerince eğlensinler istedik. Bu vesileyle çocuklarımızın aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Etkinliklerimiz 3 Şubat Perşembe günü 13.00 ve 17.00 saatleri arasında Tınaztepe Sosyal Tesislerinde, 4 Şubat Cuma günü ise Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisimizde yine saat 13.00 ile 17.00 arasında olacak. Etkinliklere katılmak isteyenler www.melikgazi.bel.tr adresinden online kayıt yaptırabilecek."