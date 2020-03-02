Melikgazi Belediyesinden Mehmetçiğe destek

02.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:50

Melikgazi Belediyesi mart ayı meclis toplantısında İdlib şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınayan ortak bildiri okundu.

Bildirinin okunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak, şehitler anıldı.

İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şehitlere rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Türk milletine baş sağlığı dileyen Palancıoğlu, "Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın. Gerçek şu ki Türkiye ile ilgili her gün yeni planlar operasyonlar yapılıyor. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden her türlü terör örgütünün kökü kurutulacaktır. Tek yürek, olmamız gerekiyor. Bütünleşip, kenetlenmemiz gerekiyor. Rabbim bizlere bu ülke için en iyi şekilde çalışmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 11 ana gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlanırken 6 gündem maddesi de komisyona havale edildi.

Kaynak: AA