Melikgazi Belediyesinden kurban kesim kursu Melikgazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açtı.

Melikgazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açtı.

Belediye bünyesindeki Melikgazi Meslek Edindirme Kurslarındaki (MELMEK) eğitimler, 13 Temmuz'da başlayacak.

Kursta, kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri konusunda teorik bilgiler verilecek.

Kursun son gününde konusunda uzman kasap tarafından uygulamalı olarak kurban kesimi yapılacak.

Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'ndeki kursa doğru kurban kesimini öğrenmek isteyenleri davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kursun teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde verileceğini belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği, kurban kesmenin İslamiyet'teki yeri ve önemi, kurban kesim işlemi olmak üzere toplamda 20 saat ders verileceğini anlatan Palancıoğlu, "Her yıl kurban bayramlarında kasap sendromu yaşamamak için küçük ve büyükbaş kurban kesimi kursu açıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla tüm tedbirlere ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Kursa katılmak isteyenler 0352 252 1668 nolu telefonu arayabilirler veya belediyemize gelerek kayıt yaptırabilirler." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla kayıtların başladığı kursun sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kaynak: AA