Melikgazi Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 30 bin iaşe paketi Melikgazi Belediyesi sokağa çıkma yasağında evinde zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine 30 bin iaşe paketi ulaştırdı.

Melikgazi Belediyesi sokağa çıkma yasağında evinde zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine 30 bin iaşe paketi ulaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yardımı götürmeye devam eden Melikgazi Sosyal Destek ekibini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Sokağa çıkma yasağında belediyelerin çalıştığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak asfalt, kaldırım, ağaç dikimi, ilaçlama, sivrisinekle mücadele gibi çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle belediyemiz sosyal yardım grubunda olan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurulan Vefa Destek Grupları ilk günden itibaren yoğun bir şekilde yardım taleplerini ilgililerine ulaştırıyor. Biz de bu kapsamda belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. 2 gündür 23 aracımız listeler halinde gece yarısına kadar dağıtım yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 30 bin iaşe paketi dağıttık."

Palancıoğlu, gıda yardımı için 112, 155 ve 156 numaralarının aranabileceğini, suistimallerin önüne geçmek için oldukça detaylı bir araştırma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA