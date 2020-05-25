Melikgazi Belediyesinden genç ve yaşlılar için 2 proje Melikgazi Belediyesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" ve "Akıl Küpü Çalışma İstasyonu" projeleri için çalışmalara başladı.

Melikgazi Belediyesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde "Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" ve "Akıl Küpü Çalışma İstasyonu" projeleri için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Necmettin Erbakan Parkı içinde hayata geçirilecek iki proje alanı için inceleme yaptı.

Projelerle gençleri ve yaşlıları sevindireceklerini belirten Palancıoğlu, "Buraya yaşlılarımızın yeşillikler içinde rahatlayabilecekleri, çay kahve içebilecekleri nezih güzel bir yer yapacağız. Böylece emekli abilerimizi, amcalarımızı mutlu edeceğiz. Gençlerimiz için güzel bir projemiz var. Akıl Küpü projemizle güzel bir sahne yapacağız. Zamanı gelince burada etkinlikler yapacak ve konserler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA