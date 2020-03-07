Melikgazi Belediyesinden çölyak hastalarına eğitim semineri

07.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:36

Melikgazi Belediyesi çölyak hastalarına yönelik "Çölyakla Yaşam" konulu seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen programa çölyak hastaları ve yakınları katıldı.

Çölyak hastalarına her konuda destek olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hastalığın endüstriyel gıdaların sebep olduğunu vurguladı.

Çölyak hastalığının sindirim sistemi rahatsızlığı olduğunu hatırlatan Palancıoğlu, "Endüstriyel ve hazır gıdalar yemeye başladıktan sonra hastalıklar artmaya başladı. İnsanların çölyak hastalığı hakkında bilgileri yok. Çölyak hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Memorial Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Alper Yurci ise çölyak hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Masum sandığınız karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleriniz çölyak hastalığına işaret ediyor olabilir. Çölyak hastalığı en yaygın besin emilim sorunudur ve her yaşta karşımıza çıkar. Yaşam boyu devam eden gıda alerjisi olan çölyak, genellikle kalıtsal olarak ortaya çıkar. Çölyak hastalığının tek tedavisi glütensiz diyet olarak bilinmektedir. Glütensiz bir yaşama geçildiğinde hastalıkla ilgili bir sorun görülmemektedir."

Kaynak: AA