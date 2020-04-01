Melikgazi Belediyesinden ağaç dikimi Melikgazi Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerine farklı türde ağaç dikiyor.

Melikgazi Belediyesi, ilçenin çeşitli yerlerine farklı türde ağaç dikiyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye hizmet binasının etrafına dikilen ağaçları inceleyen ve çınar ağacını toprakla buluşturan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bugün 30-40 yıllık çınarları belediyenin önüne diktiklerini ifade etti.

Bursa Kestel'den getirdikleri ağaçları toprakla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler için farklı bir etkinlik oldu. Tır tır, belli aralıklarla ağaçlarımızı farklı illerden alıp getiriyoruz. Kayserimizi bu ağaçlar 30-40 yıl ileriye götürecek. Küçük fidanlar dikip yıllarca beklemektense kısa sürede yeşillenecek ağaçlar dikiyoruz. Böyle güzel ve anlamlı bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduğumuz için çok mutluyuz. 'Akçaağaç, Ihlamur, Leylandi' gibi değişik türde ağaçları Melikgazimize dikmeye devam edeceğiz. Daha yeşil bir Melikgazi için ağaçlandırma çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA