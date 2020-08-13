Melikgazi Belediyesinden "500 günlük hizmet raporu"
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Melikgazi Belediyesinden "500 günlük hizmet raporu"

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları yatırım ve çalışmalarla ilçe halkına hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesinden
13.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:59

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları yatırım ve çalışmalarla ilçe halkına hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 500 gün içinde kültür ve sanat çalışmaları ile toplumun ve bireylerin yaşamına öncelikle renk kattıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hijyen ve temizlik çalışmalarında büyük bir başarıya imza attıklarını aktardı.

"Adeta ilaçlanmadık alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmadık" ifadelerini kullanan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında şehrimize 30 bin civarında 15- 45 yaşında ağaçlar dikerek şehrimizin doğal bitki örtüsünü yeşile büründürdük. Şehrimizde 5 cami, bir diyanet eğitim merkezi, 3 aile sağlık merkezi, 2 ana okulu, 1 sosyal tesis, 1 eski çınarlar ve akıl küpü tesisi, 3 akıl küpü tesisi, 3 teknoloji atölyesi, 1 mahalle fırını, 5 tarihi mekan yenileme gibi hizmetleri kazandırdık. Tüm okulların bakım ve onarımı ile bahçe düzenlemesini yaparak spor sahalarını yeniledik. 12 park yaptık, bu yıl da 58 mahalleye 58 parkı kazandıracağız. Büyüyen ve gelişen şehrimizde daha etkin ve seri hizmet için 24 aracı filomuza kattık."

Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 580 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatarak, "38 daireyi ihale ettik. bin 810 konutun inşaatını tamamladık. Bin 986 konutun yapımı ise devam ediyor. Yine bu süre içerisinde 180 bin ton asfalt ile yollarımızı adeta yeniledik. 6 kilometre stabilize yol çalışması yaptık. 120 bin metrekare yaya yolu, 110 bin metre bordur döşedik. Bir bakıma şehrimizin çehresini değiştirdik." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, 500 günlük çalışma takviminde ülke genelinde yapılan ankette ilçeler arasında Melikgazi Belediyesi olarak 9. sırada yer almanın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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