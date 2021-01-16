Melikgazi Belediyesinde kurum içi eğitim
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Melikgazi Belediyesinde kurum içi eğitim

16.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:06
Melikgazi Belediyesinde kurum içi eğitim

Melikgazi Belediyesi tarafından başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine, güncellenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve idari teknik bilgiler hakkında eğitim verildi.

Melikgazi Belediyesi tarafından başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine, güncellenen Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve idari teknik bilgiler hakkında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim semineri, konunun uzmanı olan avukat ve danışmanlar tarafından düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu tip eğitimleri önemsediklerini belirtti.

Eğitimin çevirim içi düzenlendiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun önem, yarar ve sonuçlarına değinildi. Son dönemde pek çok alan ve kurumda Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ihlal edilmesi üzerine kanunun yeniden düzenlendiğini, kapsam ve yaptırımlarının ise genişletildiğini belirten uzmanlar, çalışan veya vatandaş fark etmeksizin, kişisel bilgilerin titizlikle saklanması ve kişinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu yararlı programda emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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