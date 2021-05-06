Melikgazi Belediyesinde birimler arası toplantılar sürüyor
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Melikgazi Belediyesinde birimler arası toplantılar sürüyor

Melikgazi Belediyesinde birimler arası toplantılar sürüyor
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatırım planları kapsamında birimler arasında toplantılara katılıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatırım planları kapsamında birimler arasında toplantılara katılıyor.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde birimler arasında toplantı yaptıklarını belirtti.

Palancıoğlu, "Melikgazi'de bugünün hizmetlerini, yarının hedeflerini planladığımız toplantılarımız devam ediyor. Özellikle 2020 yılında yaptığımız çalışmalar ve 2021'de yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında birim müdürleri arkadaşlarımız ile istişare ediyoruz. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesinin iş ve işlemlerinin daha planlı daha düzgün yapılması için planlamaları belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Palancıoğlu, yaklaşık 600 bin nüfusa hitap ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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