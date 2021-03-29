Melikgazi Belediyesi yol çalışmaları için malzeme satın aldı
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Melikgazi Belediyesi yol çalışmaları için malzeme satın aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Melikgazi Belediyesi yol çalışmaları için malzeme satın aldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2021 yılı çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokalar için ihale ile asfalt mıcırı ve yol malzemeleri satın alındığını söyledi.

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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak 2021 yılı çalışma programında yer alan yeni açılacak yollar ile bakım ve onarımı yapılacak cadde ve sokalar için ihale ile asfalt mıcırı ve yol malzemeleri satın alındığını söyledi.

Yerleşim alanlarının artması ile birlikte yeni yollara da ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ihale ile 200.000 ton asfalt mıcırı, 320.000 ton temel malzemesi, 5.000 ton kaba malzeme, 20.000 ton by pass malzemesi aldık. Belediye olarak planlamalarımızı zamanında yaparak bölge halkının mağdur olmaması için yol yapım malzemeleri satın alıyoruz. 2020 yılında asfaltta rekor kırdık. 2021 yılında da yeni rekorlar kırmak üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. İhtiyaçları karşılayacak yeni yollarla Melikgazi'mizi ulaşımda nefes alan ilçe konuma getiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen ilçeler arasında, bu yüzden ihtiyaçlarda giderek artıyor. Melikgazi Belediyesi olarak, ilçemizin ulaşım ağına yeni imar yolları ekleyerek trafik sorununun önüne geçiyor vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırıyoruz. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Melikgazi'nin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları, parke ve bordür çalışmalarımız hızlanacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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