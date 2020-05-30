Melikgazi Belediyesi yatırım planlama toplantısı yaptı Melikgazi Belediyesi tarafından büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlarla alakalı birimler arasında koordinasyon ve işbirliği amacı ile yatırım planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi tarafından büyük ölçekli ve çok amaçlı yatırımlarla alakalı birimler arasında koordinasyon ve işbirliği amacı ile yatırım planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi'nin büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Yeni yerleşim alanlarının ilçeye kazandırıldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımızda da bu gelişmeye paralel artış oldu. 2020 yılı Melikgazi Belediyesi için yine yatırımlar zincirinin bir devamı olacaktır. Bu toplantıda yatırım sıralaması, ihale tarihleri ve bütçe planlaması belirlendi. Sonuç itibari ile birimler arasında uyum ve koordinasyon sağlanarak yatırım ve hizmetlere start verildi. Yapacağımız işler arasında projelendirdiklerimiz ve projelendireceklerimiz var. İnşallah yakın zaman içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. "

Kaynak: AA