Melikgazi Belediyesi, ücretsiz maske dağıttı Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.

Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar yerleri ve marketlerde maske takma zorunluğunun getirilmesinin ardından ilçe genelindeki denetimler sıklaştırıldı.

Pazarlarda ve çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara ve esnafa ücretsiz maske dağıtan zabıta ekipleri, pazar alanları girişinde de dezenfeksiyon stantları kuruldu.

Halk ve çevre sağlığına önem verdiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler kapsamında ilk etapta Hunat, Kapalı Çarşı, Kazancılar Çarşısı ve pazar yerlerimizde binlerce maske dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Hem yeni maske siparişlerimizi verdik hem de belediyemiz bünyesindeki MELMEK'te de maske üretimi yapıp ücretsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtımını yapacağız. Ekiplerimiz pazar içerisindeki hem esnaf hem de vatandaşlarda tek tek maske kontrolü yaparken alınan önlemler de anlatıldı."

Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlarda mutlaka maske ve eldiven takılması gerektiğini belirten Palancıoğlu, salgın konusunda duyarlı olan esnaf ve vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: AA