Melikgazi Belediyesi "Toprak Dede"yi adının verildiği parkta andı

Melikgazi Belediyesi ve TEMA Vakfı İl Temsilciliği, Türkiye'nin "Toprak Dede"si olarak bilinen TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'yı vefatının birinci yılında adının verildiği parkta andı.

Erenköy Mahallesi'ndeki Hayrettin Karaca Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, parkı bir yıl önce açtıklarını hatırlattı.

Parkı çınar ve ıhlamur ağaçlarıyla donattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"4 bin metrekare güzel bir park burası. Çınar ağaçlarımız Karaca'nın istediği gibi 15-20 yıllık çınar ağaçları. Bu parkın tam karşısında 1 milyon 260 bin metrekare Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olacak. Yani bu parkın tam karşısında yeşil bir alan daha olacak. 80 günde 80 park yaptık, 2020'de ilçemize 100'ün üzerinde park kazandırdık. Parkların adını vatandaşlarımızla belirleyeceğiz ve ilkbaharda açacağız. 2020 yılında yaşları 5 ila 50 arasında değişen 70 bin ağaç diktik. Bizler Karaca gibi yeşillendirmeye, ağaç dikmeye devam edeceğiz. İnşallah bizler de onun yolunda yürüyebiliriz."

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdulkadir Dağlı ise Karaca'nın, 'Param var ama harcamaya hakkım yok' felsefesiyle yaşayan çevreci, tüketim toplumuna karşı örnek bir şahsiyet olduğunu belirtti.

Dağlı, Karaca'nın adını taşıyan bir parkı ilçeye kazandırdıkları için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Palancıoğlu, TEMA Vakfı'nda görevli çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin