Melikgazi Belediyesi, Suya Kanmış Hatun Türbesini restore edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Melikgazi Belediyesi, Suya Kanmış Hatun Türbesini restore edecek

19.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:32
Melikgazi Belediyesi, Suya Kanmış Hatun Türbesini restore edecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni restore ederek yeniden hizmete açacaklarını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni restore ederek yeniden hizmete açacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, Suya Kanmış Hatun Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbenin hikayesi ile ilgili bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türbe, Suya Kanmış Hatun Vakfı'na ait. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Suya Kanmış Hatun kimdir, ne zaman yaşamıştır diye. Bu vakıf 510 yıllık Kayseri'nin en eski vakıflarından. Buranın kurucusunun ismini verdiğimiz hayırseverimiz Osmanlı ordusu sefere giderken buradan orduya testi ile su ikram etmiş ve su hiç bitmemiş, keramet göstermiş. Padişaha kadar bu haber gidince padişah birçok araziyi kendisine hediye etmiş. ve bu hatun bu arsalardan bir hayır vakfı kurmuş. Günümüze kadar 510 senedir hizmet ediyor."

Vakfın ihtiyaç sahiplerine çorba ikram ettiğini ve eğitim hizmetlerine destek olduğunu anlatan Palancıoğlu, üst kubbesi çöken türbe ile ilgili yakında restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyesi, Suya Kanmış Hatun Türbesini restore edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:34:37. #1.14#
title