Melikgazi Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Geri dönüşüm kumbaralarımız "PET ŞİŞELER GERİ DÖNÜŞÜME, KALAN SULAR SOKAK HAYVANLARINA" ilkesi ile tasarlanmıştır. Kumbaraların yan taraflarında suluk bulunmaktadır. Bu suluklardan sıcak havalarda özellikle kuşlar için su biriktirilmektedir"



bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları



Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal kaynakların daha verimli ve israfsız kullanımı sağlamak amacı ile başlatılan bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına yeni bir uygulamalı görsel etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Geri dönüşüm de farklılık oluşturmak



Geri dönüşüm kampanyasına dikkat çekmek ve farklılık oluşturmak için yeni tasarım çöp toplama kumbaraları oluşturduklarını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görüntüsü ve tasarımı ile pet şişeye benzeyen yeni pet şişe kumbaraları 3 farklı boyuttan oluştuğunu kaydetti.



Hem pet şişe topluyor hem kuşlara suluk oluşturduk



Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır başarı ve örnek teşkil eden bir geri dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç "Çevre ve doğa korunması ile çevre ve görüntü kirliliğin önlenmesi konularında Melikgazi Belediyesi çalışmaları ile her zaman örnek teşkil etmiştir. Öncelikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımız başarı sağlamış olup, Melikgazililer artık birer çevreci birey olmuşlardır. Belediye olarak yeni bir görsel uygulamalı ve iki faydalı bir çalışma yaptık. Hem pet şişerini toplarken değer taraftan kuşlara suluk oluşturduk. Geri dönüşüm kumbaralarımız "PET ŞİŞELER GERİ DÖNÜŞÜME, KALAN SULAR SOKAK HAYVANLARINA" ilkesi ile tasarlanmıştır. Kumbaraların yan taraflarında suluk bulunmaktadır. Bu suluklardan sıcak havalarda özellikle kuşlar için su biriktirilmektedir. Özellikle büyük parklarda suluklu kumbaralar yerleştirilirken yaya yollarında sadece kumbara monte edilmiştir"dedi.



Bu ay 35 ayrı parka daha



Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İlk etapta şehir merkezinin 15 ayrı noktasında uygulanan çalışma Temmuz ayı içerisinde 35 ayrı parka daha yerleştirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ