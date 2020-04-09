Melikgazi Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bırakıyor Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilçede etkili bir mücadele başlatan Melikgazi Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koronavirüsün sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını vurgulayan Palancıoğlu, ilçede birçok besleme noktası bulunduğunu ve yemleme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini ifade etti.

Kedi ve köpekler için 15 ton yem aldıklarını aktaran Palancıoğlu, kuşlar için de yemliklere su ve yem bıraktıklarını kaydetti.

Mesire alanlarındaki yemek artıkları ile beslenen kedi ve köpeklerin, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların pikniğe gitmemesi nedeniyle aç kaldığını vurgulayan Palancıoğlu, bu alanlara da yiyecek ve su bıraktıklarını bildirdi.

Kaynak: AA